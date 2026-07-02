Гидрометцентр назвал норму температуры и осадков для Сочи в июле

Июль в Сочи ожидается жарким с кратковременными ливнями Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики озвучили климатические показатели, которые считаются нормой для июля в Сочи. По данным местного Гидрометцентра, середина лета на курорте обычно отличается устойчивым теплом, а осадки носят кратковременный характер.

Средняя многолетняя температура воздуха в июле в Сочи составляет +23,7 градуса. В горных районах курорта прохладнее: в районе Красной Поляны средний показатель достигает +20,9 градуса.

По количеству осадков июль считается одним из самых комфортных месяцев. За месяц здесь обычно выпадает от 100 до 120 миллиметров дождя. При этом осадки чаще всего проходят в виде непродолжительных ливней, сопровождающихся грозами. Дождливых дней в середине лета немного - в среднем от шести до девяти.

Ранее специалисты федерального Гидрометцентра также представили прогноз на июль. По их оценке, на юге европейской части России температура воздуха может оказаться выше климатической нормы, тогда как количество осадков ожидается близким к средним многолетним значениям.