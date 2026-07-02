ФИБА рассмотрит дело сбежавшего из «Локомотива-Кубань» Елатонцева

Кирилл Елатонцев уехал в США. Фото: ПБК "Локомотив-Кубань"

ПБК «Локомотив-Кубань» продолжает добиваться применения спортивных санкций в отношении баскетболиста Кирилла Елатонцева, который ранее покинул расположение клуба, несмотря на действующий контракт.

3 июля Комиссия по статусу игроков Российской федерации баскетбола (РФБ) вновь рассмотрит обращение краснодарского клуба. Одновременно будет изучено встречное заявление самого игрока, который просит признать его свободным агентом. Ранее, в январе, РФБ уже отказала Елатонцеву в удовлетворении аналогичного требования.

По данным клуба, в ноябре 2025 года баскетболист без согласования покинул «Локомотив-Кубань», хотя соглашение с ним рассчитано до 2029 года. После этого спортсмен продолжил карьеру в США, присоединившись к команде Университета Оклахомы, выступающей в чемпионате NCAA.

Помимо обращения в РФБ, краснодарский клуб инициировал разбирательство и в Международной федерации баскетбола (FIBA).

Как сообщил спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко, 13 мая клуб направил официальное заявление в ФИБА с просьбой привлечь игрока к дисциплинарной ответственности.

По его словам, сейчас между клубом и международной федерацией ведется активная работа: стороны регулярно обмениваются документами, проводят онлайн-встречи, а «Локомотив-Кубань» оперативно предоставляет дополнительные материалы и доказательства по запросу ФИБА.