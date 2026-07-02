Кубань сохраняет лидерство по инвестициям на юге России

Депутат Госдумы оценил инвестиционный потенциал Краснодарского края Фото: Виталий ТИМКИВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский край остается ведущей площадкой для реализации инвестиционных проектов на юге страны. Такое мнение в День инвестора Краснодарского края высказал депутат Государственной думы Сергей Алтухов.

По его словам, лидерские позиции региона подтверждают результаты Петербургского международного экономического форума 2026. На форуме Кубань подписала 55 инвестиционных соглашений общей стоимостью около 492 млрд рублей.

Как отметил парламентарий, добиться таких результатов удалось благодаря последовательной работе по улучшению делового климата. В регионе развивают инфраструктуру, сопровождают инвесторов на всех этапах реализации проектов, расширяют механизмы государственно-частного партнерства и сокращают административные процедуры.

Сергей Алтухов добавил, что сегодня инвестиции направляются не только в сельское хозяйство и туристическую сферу. Активно развиваются промышленность, энергетика, транспортно-логистический комплекс, фармацевтика, информационные технологии, высокотехнологичные производства и креативная экономика.

Среди наиболее масштабных проектов депутат выделил строительство Динской теплоэлектростанции мощностью 470 МВт, а также создание современного фармацевтического комплекса компании «Апрель», объем вложений в который превышает 39 млрд рублей.

Кроме того, парламентарий напомнил, что Краснодарский край в этом году поднялся на четвертую строчку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. По его мнению, этому способствуют выгодное географическое положение региона, развитая транспортная сеть, наличие квалифицированных кадров и комфортные условия для ведения бизнеса.