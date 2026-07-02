Врач рассказал, как правильно питаться в сильную жару

Врач Горячев дал советы тем, у кого в жару пропадает аппетит Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В жаркие дни многие замечают, что привычное чувство голода становится менее выраженным. По словам врача общей практики с 50-летним стажем Александра Горячева, такая реакция организма считается естественной и связана с особенностями терморегуляции.

Как рассказал специалист, при высокой температуре окружающей среды организм стремится сократить расход энергии на процессы пищеварения. Это позволяет уменьшить выработку дополнительного тепла и легче переносить зной.

- Во время переваривания пищи выделяется тепло, поэтому в жару организм интуитивно снижает аппетит, чтобы не создавать дополнительную нагрузку, — пояснил Александр Горячев.

При этом врач предупреждает: полностью отказываться от еды не стоит. Длительное голодание может вызвать упадок сил, головокружение и ухудшение самочувствия.

По словам специалиста, летом лучше перейти на дробное питание — есть небольшими порциями несколько раз в день. В рацион рекомендуется включать свежие овощи и фрукты, кисломолочные продукты, а также нежирные сорта мяса и рыбы, которые легче усваиваются.

Особое внимание Александр Горячев советует уделить восполнению жидкости. Из-за интенсивного потоотделения организм быстро теряет воду, поэтому пить ее необходимо регулярно, не дожидаясь появления сильной жажды.

Кроме того, врач рекомендует в разговоре с телеканалом «Краснодар», отказаться от тяжелых блюд в самые жаркие часы. Более сытные приемы пищи лучше планировать на утро или вечер, когда температура воздуха становится ниже.