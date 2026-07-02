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НовостиОбщество2 июля 2026 13:51

Треть родителей на Кубани выбирают безопасные маршруты для поездок

33% родителей Кубани делают ставку на безопасные маршруты
Гарик АРОЯН
33% родителей Кубани делают ставку на безопасные маршруты

33% родителей Кубани делают ставку на безопасные маршруты

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Почти треть родителей в Краснодарском крае выбирают более безопасные маршруты для поездок с детьми. Такие данные приводит пресс-служба «Авито».

Согласно исследованию, 75% семейных поездок проходят по городу, однако даже короткие маршруты родители все чаще планируют заранее. Во время дальних путешествий 36% опрошенных уделяют больше внимания комфорту в салоне, 33% делают остановки чаще, а 32% выбирают более спокойные дороги.

При выборе автомобиля для семьи главными критериями остаются безопасность, вместительный багажник и просторный салон. Наиболее популярными у родителей являются кроссоверы и внедорожники. Сообщает kuban.aif.ru.

Эксперты отмечают, что семьи все ответственнее подходят к организации поездок, уделяя особое внимание безопасности и комфорту детей.