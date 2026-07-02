В Краснодаре проверяют сообщения о развращении 2-летней девочки

Полиция передала материалы следователям. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции в Краснодаре проверяют информацию о развратных действиях в отношении 2-летней девочки. Заявление о возможном преступлении поступило в отделение от матери дошкольницы.

"Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали по месту жительства семьи, где провели опрос возможных свидетелей, с ребенком побеседовал психолог", - сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Все материалы, которые удалось собрать сотрудникам, переданы для изучения следователям.

Напомним, мать девочки обвиняет няню в том, что она водила ее маленькую дочь к неизвестному мужчине, который целовал девочку. По словам женщины, девушка и некий мужчина смотрели при ребенке фильмы для взрослых и заставляли ее повторять все, что она видела на видео. Сейчас ее слова проверяют правоохранители.

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