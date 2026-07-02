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НовостиОбщество2 июля 2026 14:15

Молодежь Краснодара пригласили на всероссийский конкурс

Жителей Краснодара зовут на конкурс «Молодые стратеги России»
Гарик АРОЯН
Жителей Краснодара зовут на конкурс «Молодые стратеги России»

Жителей Краснодара зовут на конкурс «Молодые стратеги России»

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Краснодара в возрасте от 12 до 35 лет могут принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России». О старте приема заявок сообщили в городской администрации.

Конкурс пройдет по двум направлениям. Первое рассчитано на школьников, студентов и молодежь до 35 лет. Второе предназначено для совершеннолетних представителей органов власти, бизнеса, общественных объединений и экспертного сообщества.

Проект направлен на поддержку инициатив молодых людей и поиск идей, способствующих развитию городов и регионов.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.