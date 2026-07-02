Молодежь Краснодара пригласили на всероссийский конкурс

Жителей Краснодара зовут на конкурс «Молодые стратеги России» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Краснодара в возрасте от 12 до 35 лет могут принять участие в VII Всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России». О старте приема заявок сообщили в городской администрации.

Конкурс пройдет по двум направлениям. Первое рассчитано на школьников, студентов и молодежь до 35 лет. Второе предназначено для совершеннолетних представителей органов власти, бизнеса, общественных объединений и экспертного сообщества.

Проект направлен на поддержку инициатив молодых людей и поиск идей, способствующих развитию городов и регионов.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.