В Новокубанском районе открыли новый фельдшерский пункт

В селе Радищево на Кубани заработал современный фельдшерский пункт. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В селе Радищево Новокубанского района начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Современное медучреждение построили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий, открытие ФАПа сделало медицинскую помощь доступнее для жителей одного из самых удаленных населенных пунктов района.

Новый пункт оснащен необходимым оборудованием и соответствует современным требованиям. Здесь доврачебную медицинскую помощь смогут получать более 800 жителей села, в том числе около 150 детей.