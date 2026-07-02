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НовостиПроисшествия2 июля 2026 14:42

Житель Адыгеи осужден за содействие террористам

Жителю Адыгеи дали 11 лет колонии за содействие террористам и изготовление взрывных устройств
Светлана ОВДЕЙ
Житель Адыгеи осужден за содействие террористам Фото из архива КП

Житель Адыгеи осужден за содействие террористам Фото из архива КП

Житель Адыгеи осужден за содействие террористам. Приговор огласили в Южном окружном военном суде.

С октября 2021 года по апрель 2023 года подсудимый, находясь в Краснодаре, пять раз перевел деньги на счет запрещенной террористической организации и ее лидера. В 2024 году мужчина находился по месту проживания в Адыгее, где изготовил самодельное взрывчатые вещества.

С их применением подсудимый изготовил девять самодельных взрывных устройств. Все предметы он хранил по месту жительства. Но вскоре взрывные вещества обнаружили и изъяли правоохранители.

Суд признал пособника террористов виновным и назначил 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, но первые три года проведет в тюрьме. Кроме того, мужчину оштрафовали на 210 тысяч рублей.