Житель Адыгеи осужден за содействие террористам Фото из архива КП

Житель Адыгеи осужден за содействие террористам. Приговор огласили в Южном окружном военном суде.

С октября 2021 года по апрель 2023 года подсудимый, находясь в Краснодаре, пять раз перевел деньги на счет запрещенной террористической организации и ее лидера. В 2024 году мужчина находился по месту проживания в Адыгее, где изготовил самодельное взрывчатые вещества.

С их применением подсудимый изготовил девять самодельных взрывных устройств. Все предметы он хранил по месту жительства. Но вскоре взрывные вещества обнаружили и изъяли правоохранители.

Суд признал пособника террористов виновным и назначил 11 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима, но первые три года проведет в тюрьме. Кроме того, мужчину оштрафовали на 210 тысяч рублей.