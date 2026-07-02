В Ейске взяли под охрану 14 архитектурных памятников Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Ейске взяли под охрану 14 памятников архитектуры. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края. Предметы охраны утвердили для объектов культурного наследия регионального значения, построенных в конце XIX – начале XX веков.

Для определения предметов охраны памятников проведены государственные историко-культурные экспертизы. Один из домов в традициях неоклассики находится на улице Энгельса. Здание принадлежало нотариусу Владимиру Волобуеву – гласному городской думы, состоявшему в попечительском совете Ейской Ксенинской женской гимназии. В детские годы, с 1932 по 1938 год, здесь жил с родителями советский кинорежиссер Сергей Бондарчук. Дом продолжают использовать как жилье.

Один из домов в стиле эклектики и с элементами псевдорусского стиля построен на улице Победы в 1907 году. Здание принадлежало представителю большой семьи торговцев Федору Лахнову, которые продавали лес, скот, кожу, обувь, мебель и развивали шапочное производство. В 1930 – 1957 годы в помещении располагался военно-морской госпиталь, в котором трудился известный в Ейске хирург Георгий Симонович. В настоящее время в здании работает медучреждение.

Домом на улице Свердлова в традициях эклектики и с элементами классического стиля владел канцелярский служитель Федор Киченко. В советское время в здании находились производственные помещения и контора артели «Швейпром». После окончания Великой Отечественной войны в нем располагались производственные цеха швейной фабрики. Позже здание вновь использовали в торговых целях.

«Установление подлинных элементов строений, определяющих их историко-культурное значение, обеспечит сохранность архитектурного облика объектов и исторической среды города», – сказал вице-губернатор Роман Лузинов.

Всего в Краснодарском крае утверждены предметы охраны более 1,1 тысячи объектов культурного наследия. Из них свыше 700 – старинные здания.