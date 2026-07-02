В Краснодаре ввели новый запрет на проведение массовых мероприятий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодаре ввели новый запрет на проведение массовых мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дополнительные меры приняли по решению Антитеррористической комиссии Краснодара. В краевом центре запретили проводить массовые, зрелищные, публичные мероприятия, которые не предназначены для этого, а также на объектах без актуальных паспортов безопасности.

За нарушения установлены штрафы. Так, гражданам придется заплатить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, должностным лицам – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц установлены штрафы в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, запрет на проведение массовых мероприятий в Краснодаре вводили в августе 2024 года. Под ограничения попадают публичные, культурно-досуговые массовые события на открытом воздухе, на которых находится от 1 тысячи человек. Запрет продолжает действовать.