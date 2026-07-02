Производство чая на Кубани выросло на 3,5% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Продажи чая в России демонстрируют заметное падение. Так, в январе-мае 2026 года спрос на чёрный чай сократился на 11%, на травяной - на 10%, на зеленый - на 9%, сообщают аналитики компании «Эвотор». При этом зеленый чай в пакетиках потерял меньше всего, а вот рассыпной черный - 15% объемов, ароматизированный - 14%, пакетированный черный - 11%.

Несмотря на статистику, средняя розничная цена на чай в мае составила около тысячи рублей за килограмм, показав незначительный годовой рост. В Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что закупочные цены, напротив, снизились на 10% за год.

Краснодарский край, один из главных чайных регионов России, по данным регионального минсельхоза, в первом квартале 2026 года нарастил производство на 3,5%. Крупнейшие производители на Кубани - «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста-чай» и «ТД Холдинг». С 2022 года в регионе действует стандарт - в упаковке с надписью «краснодарский чай» должно быть не менее 50% листа, выращенного в крае. При этом в прошлом году урожай в регионе упал на 9%.

Изменения связывают не столько с экономией, сколько с эволюцией вкусов.

«Возможно, люди немного начали экономить, покупая больше пакетированный чай в больших супермаркетах, но тенденция немножко другая. Люди переходят от чая обычного к разным чаям с добавками. С натуральными добавками, я имею в виду. Второе, люди распробовали вкус китайских чаев, которые дают не просто вкус, а еще эффекты. Такие как пуэры, габа, которые не продаются в супермаркетах, но есть в крупных сетях. Это чай, который дает расслабление. Вот туда люди больше сейчас идут и туда смотрят», - сказал в беседе с «Бизнес ФМ Краснодар» основатель и франчайзер сети магазинов чая и кофе «Да Хун Пао» Артем Стрельцов.

Схожее мнение высказал предприниматель Давид, работающий в чайной рознице на юге.

«Каждое лето наблюдаем снижение выручки. Это самое банальное, это связано с тем, что жарко. Горячий напиток летом мало кто пьет. Наверное, в целом можно сказать то, что у людей чуть меньше стало денег. В Сочи хуже сезон, чем был даже в прошлом году. В прошлом году он был хуже, чем в позапрошлом. Расти в выручке прямо вот как раньше, перестали. Наверное, как станет лучше с обстановкой, у людей с деньгами все наладится, все встанет на свои места».