Кубанские вузы объяснили рост стоимости обучения Фото из архива КП

Кубанские вузы объяснили рост стоимости обучения. Причинами стали увеличение расходов и сокращение числа коммерческих мест. Об этом сообщили на пресс-конференции в Доме журналистики, посвященной приемной кампании 2026 года.

«Существует такое понятие, как базовый норматив затрат по бюджету студента. И существует там три стоимостных групп: первая, вторая и третья. Это то, сколько дает бюджет с учетом территориального коэффициента, то есть корректировки на регион», – объяснил проректор по учебной работе КубГАУ Алексей Петух.

Устанавливать стоимость ниже этого показателя вуз не может, что определено постановлением правительства Министерства образования РФ.

Итоговая стоимость обучения зависит от определенной образовательной программы. В то же время для студентов второго и последующих курсов повышение ограничено уровнем инфляции.

Количество платных мест в вузах сократилось. И за счет повышения стоимости обучения университеты стараются компенсировать затраты.

«Платное обучение позволяет вузу зарабатывать, чтобы покрывать в том числе и растущие расходы. Раньше могли принимать абитуриентов много. И мы всегда проводили клиентоориентированную политику в плане платного обучения. Когда мы принимаем много, это одна стоимость. Но если мы принимаем меньше, затраты надо компенсировать», – сказал проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию КубГУ Семен Кустов.