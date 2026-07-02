На Кубани задержали участников крупного наркосиндиката Фото из архива КП

В Краснодарском крае задержали участников крупного межрегионального наркосиндиката. Деятельность наркопроизводителей и наркоторговцев пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с полицейскими из семи регионов России и Следственного департамента МВД России.

Всего задержаны 27 фигурантов. Их подозревают более чем в 30 наркопреступлениях. Предварительно, сообщники организовали полный цикл незаконного оборота синтетических наркотиков. Из сети подпольных лабораторий вещества доставляли крупными партиями в регионы России. Наркотики сбывали через магазины в теневом сегменте интернета.

Всего полицейские изъяли более 150 кг запрещенных веществ - около 400 тысяч разовых доз. Кроме того, обнаружено свыше 300 кг прекурсоров. Из незаконного оборота по ценам черного рынка выведено веществ более чем на 1 млрд рублей.

Уголовное дело расследуется следователем Следственного департамента МВД России.

«Максимальная санкция - пожизненное лишение свободы. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.