Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Краснодаре Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников наградили в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае победителями и призерами олимпиады школьников стали 47 учащихся. Ребята получили 50 дипломов.

«Некоторые ребята по нескольку раз становились победителями. По итогам Кубань вошла в топ-10 лучших регионов и по количеству дипломов, и по эффективности участия в интеллектуальных состязаниях. Это наш лучший результат за 20 лет», - сказал вице-губернатора Елена Воробьева.

Олимпиаду проводят по 24 предметам ежегодно с 1 сентября по 30 июня. Учащиеся выполняют задания на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах. Дипломы победителей и призеров финала олимпиады действуют четыре года. Они дают право поступить в ведущие российские вузы по соответствующему профилю без экзаменов.

С 2025 года в Краснодарском крае увеличил размер премии для школьников. Так, победители олимпиады получают по 150 тысяч рублей, а призеры - по 100 тысяч рублей.