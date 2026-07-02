В Анапе спасатели помогли унесенным в море туристам на сапах вернуться на берег Фото: Служба спасения Анапы

В Анапе спасатели помогли унесенным в море туристам на сапбордах вернуться на берег. Об этом сообщили в городской Службе спасения.

Всего за день спасатели помогли 10 отдыхающим. В их числе четверо детей.

«При северо восточном (отжимном) ветре запрещен выход в море на надувных плавательных средствах. Ветер быстро уносит далеко от берега», - объяснили в Службе спасения Анапы.

Отдыхающим напомнили основные правила безопасности. Необходимо обращать внимание на цветные флаги на пляжных спасательных постах. Красный означает запрет купания, желтый - ограничение на купание, отсутствие флага - купание разрешено. Перед выходом на воду следует проверять прогноз погоды.