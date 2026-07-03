Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика3 июля 2026 4:41

Украинские БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями

Средства ПВО уничтожили 155 украинских беспилотников над регионами России
Светлана ОВДЕЙ
Украинские БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями Фото из архива КП

Украинские БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями Фото из архива КП

Украинские БПЛА уничтожены над Краснодарским краем, Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля над регионами России перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотников самолетного типа. В том числе дроны сбили над Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской областями.

Беспилотники уничтожены над Курской, Ростовской областями, Московским регионом и Крымом.

Напомним, обломки БПЛА обнаружили в Приморско-Ахтарске. Фрагменты дронов упали по девяти адресам.