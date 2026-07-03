До +32 градусов и дожди: Какая погода ожидается на Кубани 3 июля

Местами в регионе пройдут дожди Фото из архива КП

До +32 градусов поднимутся столбики термометров на Кубани 3 июля. Местами в регионе пройдут дожди.

«Атмосфера над территорией Кубани станет неустойчивой, что вместе с пониженным фоном давления благоприятно для формирования в небе очагов кучево-дождевой облачности, которая может стать причиной локальных и кратковременных дождей и гроз», - объяснил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Днем 3 июля в регионе воздух прогреется до +30…+32 градусов. В субботу, 4 июля, термометры покажут +27…+29 градусов.