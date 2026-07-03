В Краснодаре вернут схему движения для ремонта Тургеневского моста Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства

В Краснодаре вернут схему движения для ремонта Тургеневского моста. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Движение изменят на перекрестке улиц Буденного, Тургенева и Кубанской Набережной. С 4 июля здесь вернут ранее действовавшую схему. Изменения вступят в силу 4 июля с 07:00.

Для водителей откроют прямой проезд с улицы Кубанской Набережной на улицу Калинина. При спуске с моста в сторону Кубанской Набережной закроют поворот на улицу Буденного.

Автомобилисты смогут проехать в этом направлении только под Тургеневский мост. Выезд на путепровод со стороны Кубанской Набережной организуют по двум полосам с регулированием светофором.