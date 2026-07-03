В Краснодаре разыскивают курьера мошенников Фото: ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Краснодаре разыскивают курьера мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Жертвой мошенников стала местная жительница. Пенсионерка, выполняя все указания аферистов, встретилась с курьером на улице Станкостроительной. Молодой человек представился инкассатором. Женщина, в свою очередь, назвала вымышленную фамилию сотрудника Росфинмониторинга и кодовое слово «Море».

«На вид 20-25 лет, славянской внешности, волосы темные, коротко стриженные, одет в черную майку, серые штаны, черные кроссовки», – назвали приметы курьера мошенников в полиции Кубани.

Всех, кто обладает информацией о месте нахождения разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 02, 102 (с мобильного) или 112.