В Новороссийске запустили чат-бот с информацией о бензине Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новороссийске запустили чат-бот с информацией о бензине. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Чат-бот запущен в мессенджере Max. В сервисе отображаются актуальные данные по заправкам Новороссийска. Бот, в частности, показывает адреса АЗС, наличие топлива, цены и количество машин в очереди.

«Сервис включен в защищенные “белые списки”, благодаря чему остается доступным и стабильным», – добавили в мэрии Новороссийска.

Чат-бот доступен по ссылке https://max.ru/gde_benzin_nvrsk_bot.