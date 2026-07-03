На Кубани тренер давал спортсменке стероиды под видом витаминов

Суд оштрафовал тренера на 80 тысяч рублей Фото из архива КП

На Кубани за незаконный оборот сильнодействующих веществ оштрафован тренер по пауэрлифтингу. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Тренер регулярно давал спортсменке под видом витаминов сильнодействующее вещество. Девушка принимала анаболические стероиды для улучшения спортивных результатов, которые повлияли на ее состояние.

Спортсменка начала сомневаться, что принимает витамины, и обратилась в правоохранительные органы. Экспертиза показала, что препараты содержат оксандролон в количестве 6,86 грамма - почти втрое выше установленной законом нормы. Кроме того, обнаружено 4,90 грамма местанолона, что в два раза больше разрешенного количества.

Подсудимый вину не признал. В суде тренер утверждал, что препараты принадлежали спортсменке.

Горячеключевской городской суд признал мужчину виновным и оштрафовал на 80 тысяч рублей. Такую позицию поддержала и апелляционная инстанция.