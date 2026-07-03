Морскую мину времен войны нашли у побережья Геленджика Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Морскую мину времен Великой Отечественной войны уничтожили в Геленджике. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Металлический предмет у побережья Геленджика заметили местные жители. Они сообщили о находке правоохранителям.

Прибывшая группа разминирования ОМОН «Пластун» осмотрела предмет. Оказалось, что это малая противокорабельная мина весом более 40 килограммов, покрытая ржавчиной.

«Взрывотехники с соблюдением всех мер безопасности уничтожили боеприпас», – сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.