«Теперь моя душа на своем месте»: Сибирячка исполнила мечту и начала новую жизнь в Санкт-Петербурге

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В 2026 году 26-летняя сибирячка Татьяна Дубовцева исполнила мечту о переезде в Санкт-Петербург и теперь делится первыми впечатлениями о новой жизни в городе на Неве.

Желание жить в Петербурге появилось у Татьяны еще в 2022 году, после первой поездки: культурная столица покорила ее с первого взгляда. Девушка начала копить деньги, а близкие полностью поддержали ее решение. Правда, путь к переезду оказался не таким простым: изначально Татьяна планировала перебраться в Петербург вместе с парнем, но отношения не сложились, и в итоге она отправилась навстречу мечте одна.

«Я ехала на поезде с минимальным набором вещей - все уместилось в сумки. До последнего не верила, что мечта наконец осуществится», - вспоминает Татьяна.

Уже в первые дни в новом городе ей удалось устроиться на работу: она стала парикмахером-колористом в салоне красоты. Сейчас Татьяна живет с подругой, но планирует вскоре снять жилье самостоятельно. По ее словам, цены на аренду сопоставимы с новосибирскими: комната в центре Петербурга обойдется примерно в 20–25 тысяч рублей, а квартиры начинаются от 32 тысяч. Сумма зависит от удаленности от центра. Сибирячка живет в 40 минутах езды от него.

В плане расходов Татьяна отметила несколько важных нюансов. Цены на продукты и в кафе примерно такие же, как в Новосибирске, а вот проезд в общественном транспорте заметно дороже: оплата картой стоит 95 рублей - это почти вдвое выше привычных расценок. При этом зарплаты при графике «два через два» хватает на комфортную жизнь.

Переезд принес не только новые траты, но и новые ощущения - в первую очередь от ритма города. Татьяна ожидала суеты и спешки, но Петербург оказался совсем другим: здесь никто никуда не торопится, а в метро нет тех огромных толп, к которым она привыкла в Новосибирске.

Отдельного внимания заслуживает атмосфера города и отношение людей. По словам девушки, петербуржцы кажутся ей более открытыми и отзывчивыми. Она с теплотой вспоминает случай, когда незнакомая женщина сама предложила помочь выбросить тяжелую коробку, или неожиданную беседу с актрисой, которая потом пришла к ней на стрижку.

«Где еще артисты могут так спокойно общаться с обычными людьми?» - цитирует Татьяну Горсайт.

Погода в Петербурге тоже стала частью нового опыта. Несмотря на частые пасмурные дни и редкость настоящей жары, такой климат пришелся девушке по душе: ей комфортно, когда не слишком жарко и не слишком холодно.

«Ради местных видов я с радостью просыпаюсь на работу в 6 утра», - признается она.

Татьяна уже нашла любимые места в городе - это парки, где она готова проводить целые дни, любуясь природой. Ее до сих пор поражает, насколько яркими здесь бывают листья деревьев.

Есть и архитектурные контрасты: в Петербурге много исторических зданий, а Новосибирск, по ее мнению, больше ассоциируется со стилем советского авангарда.

Сейчас у Татьяны уже сложилась хорошая рабочая команда, появились приятные знакомые, а главное - она впервые за долгое время почувствовала внутреннее спокойствие.

«Теперь моя душа на своем месте. Планирую прожить здесь всю оставшуюся жизнь», - уверенно говорит девушка.