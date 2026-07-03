В России начнут использовать ИИ для поиска пропавших животных по фотографии Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

6 июля в России начнет работать ресурс поиска пропавших животных по фотографии с использованием технологий компьютерного зрения. Это первый в мире “умный” сервис для поиска пропавших животных по фотографии, созданный на базе крупной технологической платформы Авито. В основе — разработка летней школы Института искусственного интеллекта AIRI и команды научно-исследовательского центра платформы. По данным разработчиков, система создавалась с учетом предложений волонтеров, занимающихся поиском потерявшихся домашних животных. Сегодня на платформе уже опубликовано более 3,3 тыс. объявлений о потерянных и найденных животных, и только за последний месяц более 400 животных смогли вернуться к хозяевам через платформу. Новая технология поможет сопоставить фотографию пропавшего животного с изображениями из объявлений о найденных животных с учетом географического расположения и других параметров. После чего пользователю будет предложен список потенциальных совпадений.

Сообщается, что до конца года появится автоматический поиск, который поможет волонтерам и другим людям, нашедшим питомца на улице, самостоятельно запустить поиск хозяина. Область поиска также будет расширяться: компания тестирует поиск по другим категориям объявлений на платформе и возможную интеграцию со сторонними сервисами.

- В России есть сообщества и организации, которые плотно занимаются поиском пропавших животных. Однако у них нет такой платформы, которая охватывала бы почти всех владельцев животных в стране. С другой стороны, мы тоже наблюдаем, как владельцы находят своих пропавших питомцев, в том числе и через платформу — иногда, и это самое потрясающее, даже спустя несколько лет после расставания. Домашние животные для большинства людей — это члены их семьей. И их потеря — это огромная трагедия и боль. Наша задача — объединить всех, кто занят поиском пропавших животных, чтобы сделать этот непростой и эмоциональный процесс в 100% случаев счастливым, — рассказала директор по связям с общественностью и коммуникациям Авито Ульяна Смольская.

По словам менеджера продукта в категории «Животные» Алены Ивановой, у сообщества зоовладельцев и волонтеров существует большой запрос на применение подобных технологий. Разработанная модель показала хорошие результаты, но будет еще дорабатываться с учетом обратной связи от пользователей и волонтеров, которые ежедневно занимаются тем, что возвращают потерявшихся питомцев в семьи.