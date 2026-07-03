В Краснодаре изменят схему движения на улице Красных Партизан с 7 июля. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Изменения введут на пересечении с улицей Азовской. При движении по улице Красных Партизан в направлении центра добавят полосу для поворота налево.
«Она появится перед перекрестком с улицей Азовской для повышения безопасности движения и увеличения пропускной способности улиц», – объяснили в департаменте.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре вернут схему движения для ремонта Тургеневского моста.