«Руспродсоюз»: ситуация с топливом в РФ не окажет влияния на цены продуктов

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Ситуация на топливном рынке России не вызовет существенного роста розничной стоимости продуктов питания, сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире программы «Вечерний Абзац».

Эксперт пояснил, что доля транспортных расходов в конечной цене продовольственных товаров в среднем не превышает 5%, а доля горючего в структуре затрат перевозчиков составляет около 22%. Главным риском для поставщиков сейчас является вероятность нарушения сроков доставки. Из-за сложностей с заправкой грузовой транспорт может не успеть в установленное ретейлерами трех-четырехчасовое окно разгрузки, что грозит штрафом в размере 15% от стоимости партии товара. Производители и торговые сети уже ведут переговоры по урегулированию этого вопроса.

На этом фоне Росстат фиксирует локальное удорожание горючего в регионах. Так, в Пермском крае к 29 июня средняя цена бензина на заправках за неделю выросла на 3,29 рубля, достигнув 70,16 рубля за литр.