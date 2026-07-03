Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 10:36

«Руспродсоюз»: ситуация с топливом в РФ не окажет влияния на цены продуктов

Рост цен на бензин и логистика: почему эксперты не прогнозируют дефицита на полках магазинов
Ева МУР
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ситуация на топливном рынке России не вызовет существенного роста розничной стоимости продуктов питания, сообщил исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в эфире программы «Вечерний Абзац».

Эксперт пояснил, что доля транспортных расходов в конечной цене продовольственных товаров в среднем не превышает 5%, а доля горючего в структуре затрат перевозчиков составляет около 22%. Главным риском для поставщиков сейчас является вероятность нарушения сроков доставки. Из-за сложностей с заправкой грузовой транспорт может не успеть в установленное ретейлерами трех-четырехчасовое окно разгрузки, что грозит штрафом в размере 15% от стоимости партии товара. Производители и торговые сети уже ведут переговоры по урегулированию этого вопроса.

На этом фоне Росстат фиксирует локальное удорожание горючего в регионах. Так, в Пермском крае к 29 июня средняя цена бензина на заправках за неделю выросла на 3,29 рубля, достигнув 70,16 рубля за литр.