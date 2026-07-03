Из Сочи запустили еженедельные прямые авиарейсы в Оман

Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Международный аэропорт Сочи расширил географию полетов на Ближний Восток. Запущено регулярное прямое авиасообщение со столицей Султаната Оман - городом Маскат. Полеты по новому маршруту выполняет авиакомпания Oman Air.

Первый самолет Boeing 737-8 MAX прибыл на курорт Краснодарского края со стопроцентной пассажирской загрузкой. По авиационной традиции борт встретили на перроне торжественной водной аркой, а пассажиров, вылетающих обратным рейсом в Оман, порадовали памятными сладкими сувенирами.

В честь открытия рейса состоялась официальная церемония, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Султаната Оман в России, руководство аэропорта Сочи, представители авиакомпании Oman Air и сотрудники мэрии. В знак начала долгосрочного партнерства и укрепления авиасообщения стороны перерезали символическую красную ленту.

«Оман стал четвертой страной Персидского залива в маршрутной сети аэропорта Сочи после ОАЭ, Бахрейна и Кувейта, что демонстрирует высокий спрос граждан из стран Ближнего Востока на отдых в курортной столице», - прокомментировали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Регулярные перелеты из Маската в Сочи будут выполняться еженедельно по пятницам.