Краснодар опередил Сочи по популярности у студентов

Краснодар обошел Сочи по привлекательности для студентов Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснодар вошел в число самых привлекательных городов России для переезда абитуриентов, заметно опередив Сочи по популярности среди будущих студентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Зоны притяжения вузовских центров России», подготовленного экспертами Высшей школы экономики, сообщает ТАСС.

Аналитики выявили прямую зависимость между расположением высших учебных заведений и внутренней миграцией молодежи. Согласно данным исследования, за последнее десятилетие место жительства сменили 1,2 миллиона 18-летних россиян. При этом 78% от этого миграционного потока пришлось на 160 городов страны с развитой университетской инфраструктурой.

Главными молодежными магнитами на карте России предсказуемо стали Москва и Санкт-Петербург, а в регионах лидирующие позиции заняли Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Краснодар. В общей сложности устойчивые зоны притяжения вчерашних школьников сформировались у 113 из 160 исследованных городских агломераций.

При этом эксперты отмечают, что масштаб города и его туристическая популярность не гарантируют востребованность у студентов. Ярким примером стал Томск, который притягивает молодежь в объемах, значительно превосходящих масштабы самого города. В то же время Сочи, несмотря на статус крупного и популярного курорта, практически не имеет выраженного студенческого ареала влияния, уступая в этом плане кубанской столице.

Исследователи также разделили переезжающих студентов на две категории. Первая группа - это выпускники, вынужденные уезжать из родных мест из-за банального отсутствия там местных вузов. Вторая группа - амбициозные абитуриенты, которые целенаправленно меняют регион ради конкретного университета или престижной образовательной программы.