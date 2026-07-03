Четыре ярмарки выходного дня пройдут в Краснодаре 4 июля

Ярмарки выходного дня пройдут в Краснодаре в субботу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 4 июля, в Краснодаре развернутся традиционные ярмарки выходного дня. Местные жители и гости краевого центра смогут приобрести экологически чистую сельскохозяйственную продукцию напрямую от кубанских фермеров.

На прилавках представят богатый ассортимент сезонных овощей, зелени и спелых ягод: клубнику, черешню, малину, зеленый горошек, молодые кабачки и баклажаны. Также покупателям предложат свежий хлеб, выпечку и бакалейные товары.

В мэрии Краснодара напомнили, что в связи с переходом на летний график работы (он действует с 30 мая) на ярмарках есть температурные ограничения. Чтобы избежать порчи продуктов в жаркую погоду, из ассортимента полностью исключены скоропортящиеся товары – свежее мясо, птица, рыба и молочная продукция.

Торговые площадки будут открыты с 08:00 до 15:00 по четырем адресам:

- ул. Восточно-Кругликовская, 38/5;

- ул. им. Героя Яцкова, 11;

- ул. Бургасская, 31/1;

- ул. Одесская, 48.

«Организаторы следят за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора и правил торговли. Ветеринарная служба Краснодара контролирует качество сельскохозяйственной продукции», – рассказали в пресс-службе администрации краевой столицы.