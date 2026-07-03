В Краснодарском крае в первом полугодии выявили более 15 тысяч случаев рака

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В Краснодарском крае за первое полугодие 2026 года зарегистрировано 15 177 впервые выявленных случаев злокачественных новообразований, что незначительно превышает показатель аналогичного периода прошлого года (15 026 случаев). Доля обнаружения онкологии на ранних (I–II) стадиях выросла до 64%, сообщили «Бизнес ФМ Краснодар» в Клиническом онкологическом диспансере №1.

В структуре заболеваемости лидирует рак кожи - 15,3% (2 399 случаев). Далее следуют опухоли молочной железы - 12,2% (1 918 случаев), предстательной железы - 9,9% (1 550 случаев), легких - 8,5% (1 327) и ободочной кишки - 6,9% (1 087). Средний возраст пациентов с впервые установленным диагнозом в регионе составляет 64 года. Высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю за полгода получили более тысячи кубанцев.

Для выявления болезней на ранней стадии жителей призывают регулярно проходить скрининги и диспансеризацию. Всего за 2025 год на Кубани выявили более 29 тысяч случаев рака.