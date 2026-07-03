Дизайнер Козырева объяснила, как правильно сочетать сандалии с носками

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сочетание сандалий с носками, долгое время считавшееся признаком дурного тона, за последнее время превратилось в модную тенденцию уличного стиля, сообщает интернет-портал «Кубань 24».

Дизайнер Анна Козырева в интервью изданию пояснила, что визуальное восприятие такого образа зависит исключительно от качества материалов и дизайна вещей. Стильный стрит-стайл достигается за счёт использования качественной обуви из дорогой кожи и брендированных носков определённой формы. Для женщин эксперт назвала удачным сочетание грубых сандалий с прозрачными или кружевными носочками. Использование же невыразительных фасонов и дешёвого дерматина, по её словам, создаёт ассоциацию с дачным стилем.

Модные специалисты сходятся во мнении, что реабилитация данного сочетания продиктована общим стремлением к комфорту, однако для сохранения эстетичности образ требует детальной проработки.