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НовостиОбщество3 июля 2026 11:44

Дизайнер Козырева объяснила, как правильно сочетать сандалии с носками

Как носить сандалии с носками и не выглядеть дачником: советы дизайнера Козыревой
Ева МУР
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сочетание сандалий с носками, долгое время считавшееся признаком дурного тона, за последнее время превратилось в модную тенденцию уличного стиля, сообщает интернет-портал «Кубань 24».

Дизайнер Анна Козырева в интервью изданию пояснила, что визуальное восприятие такого образа зависит исключительно от качества материалов и дизайна вещей. Стильный стрит-стайл достигается за счёт использования качественной обуви из дорогой кожи и брендированных носков определённой формы. Для женщин эксперт назвала удачным сочетание грубых сандалий с прозрачными или кружевными носочками. Использование же невыразительных фасонов и дешёвого дерматина, по её словам, создаёт ассоциацию с дачным стилем.

Модные специалисты сходятся во мнении, что реабилитация данного сочетания продиктована общим стремлением к комфорту, однако для сохранения эстетичности образ требует детальной проработки.