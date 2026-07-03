Капитальный ремонт Нового театра кукол в Краснодаре завершен на 67%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Капитальный ремонт здания Нового театра кукол в Краснодаре выполнен уже на две трети, его строительная готовность на сегодняшний день оценивается в 67%. Ход масштабных работ на объекте, расположенном на улице Ставропольской, лично проконтролировала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

На текущем этапе специалисты уже полностью отремонтировали кровлю, обновили оконные блоки и провели технически сложные работы по усилению фундамента здания. Прямо сейчас в помещениях театра продолжается капитальная замена изношенных инженерных сетей и отделка внутренних пространств.

«Совсем скоро театр встретит зрителей обновленным, современным и комфортным пространством», – прокомментировала Виктория Лапина.

Новый театр кукол входит в структуру Краснодарского творческого объединения «Премьера». На его масштабную реконструкцию в рамках национального проекта «Семья» и региональной госпрограммы «Развитие культуры» было направлено почти 60 миллионов рублей. Еще более 200 миллионов рублей на модернизацию любимого горожанами культурного учреждения дополнительно выделит муниципальный бюджет.

Согласно утвержденному плану, полностью завершить капитальный ремонт и открыть обновленные залы театра для юных зрителей планируется в 2027 году.