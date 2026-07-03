Вековые деревья в Сочи обзавелись личными QR-кодами

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжается цифровая инвентаризация уникальных природных памятников. В 2026 году городской реестр деревьев-патриархов пополнился тремя новыми вековыми исполинами. Каждому из них присвоили индивидуальный QR-код, с помощью которого жители и туристы могут мгновенно узнать всю информацию об истории и биологических особенностях зеленого гиганта.

Как рассказал директор департамента по охране окружающей среды администрации Сочи Андрей Никончук, на курорте действует специальная программа по выявлению и сохранению особо ценных растений.

«Сегодня мы вносим в реестр очередные экземпляры, которые действительно являются генералами зеленого царства наших субтропиков. Это огромные деревья, пережившие за свою более чем вековую историю множество событий. Теперь с помощью смартфона можно мгновенно получить исчерпывающую информацию об их возрасте, уникальных характеристиках и исторической ценности», – прокомментировал Андрей Никончук.

Какие деревья получили QR-коды в 2026 году:

125-летний кипарис крупноплодный (монтерейский) в Приморском парке (в 80 метрах от перехода у Зимнего театра). Высота этого хвойного патриарха достигает 25 метров, окружность ствола у основания превышает 5 метров, а крона раскинулась на 16–21 метр. Из его ствола выходят пять мощных ответвлений.

Два платана западных на пересечении улицы Воровского и Зеленого переулка. Возраст обоих исполинов превышает 120 лет. Высота первого дерева составляет 39 метров (обхват ствола - 4,8 м, размах кроны - 29 м), второго - 35 метров (обхват ствола - 4,9 м, размах кроны - 32 м).

Эта эколого-просветительская инициатива стартовала в Сочи в 2022 году. Первыми участниками проекта стали витекс священный, вирринниум темнопурпурный, криптомерия японская и дуб иберийский.

Работа по поиску и оценке старовозрастных деревьев ведется постоянно. В ней участвуют городские экологи, специалисты Сочинского географического общества, Всероссийского общества охраны природы, приглашенные ученые (включая руководителя совета ботанических садов Юга России Галину Солтани), а также неравнодушные сочинцы. База данных регулярно обновляется: погибшие деревья из нее исключаются, а вновь найденные вековые памятники природы берутся под охрану.