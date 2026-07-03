Не такой уж безобидный пар: вейпы могут ускорить деменцию у питомцев

Курение вейпов дома может спровоцировать деменцию у животных Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Ветеринарный врач Михаил Шеляков предупредил об опасности курения вейпов в доме, где живет собака. По словам специалиста, токсичные испарения могут ускорять развитие когнитивной дисфункции у питомцев.

Как пояснил эксперт в беседе с изданием «Абзац», возрастная деменция у собак чаще встречается у пожилых животных - обычно ее диагностируют у питомцев старше 15 лет. Первые признаки связаны с ухудшением работы органов чувств и изменением поведения: например, собака может перестать узнавать привычные предметы вроде своей миски.

При этом развитие когнитивных нарушений могут усугублять внешние факторы. Один из них - недостаток эмоциональной нагрузки: если с собакой мало общаются, не вовлекают ее в развивающие игры и не дают новых впечатлений, риск проблем с когнитивными функциями растет. Не менее серьезным фактором ветеринар считает воздействие паров от электронных сигарет.

«Их же обычно курят дома, думая, что дым не опасный. Однако это токсин, который влияет на животное и на его здоровье», – говорит Шеляков.

Ветврач также обратил внимание, что нетипичные странности в поведении у сравнительно молодых собак не стоит списывать на возрастные изменения: они могут сигнализировать о других серьезных патологиях, в частности, об опухолевых заболеваниях мозга. В таких случаях Шеляков настоятельно советует не откладывать визит к специалисту.