ИНСИТИ девелопмент построит на востоке Краснодара новый микрорайон КРТ на четыре тысячи жителей

Проект войдет в состав городской агломерации «Новый Краснодар».
Микрорайон «Сюжеты» расположится в границах улиц им. Георгия Жукова, им. Юрия Радоняка, им. Геннадия Казаджиева и Восточный обход Краснодара. На площади 17 Га разместятся четыре дома переменной этажности от девяти до 18 этажей. Микрорайон «Сюжеты» от ИНСИТИ девелопмент рассчитан на проживание порядка четырёх тысяч человек.
Жителям микрорайона будут доступны два детских сада на 500 мест, общеобразовательная школа на 1,1 тыс. учеников, школа искусств, спортивно-игровой комплекс, спортивные площадки, прогулочный бульвар. Настоящим сердцем территории станет сквер со сценой. Для обеспечения безопасности на территории предусмотрен собственный пункт полиции.
Сам микрорайон расположится в 30 минутах от парка «Краснодар» и 40 минутах от центра города.
Застройщик: ООО «СЗ «ИНСИТИ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
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