ИНСИТИ девелопмент построит на востоке Краснодара новый микрорайон КРТ на четыре тысячи жителей

Фото: пресс-служба ИНСИТИ девелопмент

Проект войдет в состав городской агломерации «Новый Краснодар».

Микрорайон «Сюжеты» расположится в границах улиц им. Георгия Жукова, им. Юрия Радоняка, им. Геннадия Казаджиева и Восточный обход Краснодара. На площади 17 Га разместятся четыре дома переменной этажности от девяти до 18 этажей. Микрорайон «Сюжеты» от ИНСИТИ девелопмент рассчитан на проживание порядка четырёх тысяч человек.

Фото: пресс-служба ИНСИТИ девелопмент

Жителям микрорайона будут доступны два детских сада на 500 мест, общеобразовательная школа на 1,1 тыс. учеников, школа искусств, спортивно-игровой комплекс, спортивные площадки, прогулочный бульвар. Настоящим сердцем территории станет сквер со сценой. Для обеспечения безопасности на территории предусмотрен собственный пункт полиции.

Сам микрорайон расположится в 30 минутах от парка «Краснодар» и 40 минутах от центра города.

Застройщик: ООО «СЗ «ИНСИТИ». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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