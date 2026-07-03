В горы — за 1 рубль: «Роза Хутор» подготовил специальные предложения ко Дню семьи, любви и верности

Фото: пресс-служба Роза Хутор

В течение трёх дней стоимость прогулочного билета на подъемники курорта составит для них символический 1 рубль. Акция проводится по инициативе администрации федеральной территории «Сириус».

7, 8 и 9 июля по льготному билету можно совершить путешествие по канатным дорогам курорта, подняться на «Роза Пик» и посетить парк водопадов «Менделиха» - заповедный реликтовый лес, где проложены комфортные экотропы, ведущие к живописным водопадам. Льготные билеты будут отмечены специальным штампом, который дает право на бесплатное посещение территории Сочинского национального парка. Оформлять отдельный пропуск в нацпарк не потребуется.

Приобрести билеты можно в кассах курорта в Роза Долине. Для оформления необходимо предъявить паспорта родителей, свидетельства о рождении или паспорта детей, а также документы, подтверждающие право на льготу. Семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья потребуется заключение ПМПК (психолого-медико-педагогической комиссии) и, при наличии, справка об инвалидности. Семьям участников СВО - удостоверение или справка участника СВО и документы, подтверждающие статус членов его семьи.

8 июля для гостей курорта подготовлена большая праздничная программа.

В 10:00 в Горной Олимпийской деревне (1100 метров над уровнем моря) начнется Большая семейная зарядка. Ее участники получат купоны на бесплатный коктейль в баре ботанических напитков Dr. Herbarius Smith и скидку в ресторан «Груша». В 10:00 и 14:00 Центр активного отдыха «Роза Хутор» проведет бесплатные семейные походы по тропе «Озерный траверс». Для участия потребуются прогулочный билет и предварительная запись по телефону +7 (938) 888-02-14.

В Роза Долине с 12:00 до 16:00 пройдут квесты и розыгрыши призов. Участники выиграют сертификаты на мастер-класс в детский клуб «Роза Хутор», билеты в Музей археологии и высокогорный семейный парк развлечений «Йети Парк». В 13:00 шеф-повар семейного ресторана Modus проведет паэлья-шоу.

В интерактивном этнопарке «Моя Россия» в 12:00 и 15:00 состоятся бесплатные экскурсии «Любить по-русски». Гости познакомятся со свадебными традициями народов России.

Сроки акции с 07.07.2026 – 09.07.2026

Подробнее об условиях акции читайте на сайте https://rosakhutor.ru/

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