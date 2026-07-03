Депутаты Госдумы попросили оценить эффективность и стоимость блокировки Telegram

Депутаты Госдумы просят Минцифры оценить блокировки иностранных мессенджеров Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

Депутаты Государственной думы от фракции КПРФ обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с официальным запросом, в котором попросили дать оценку эффективности и целесообразности блокировок зарубежных мессенджеров, включая Telegram. В случае если цели ограничений не достигаются, парламентарии предлагают рассмотреть возможность отмены или ослабления блокировок.

Авторы обращения Владимир Исаков, Алексей Куринный и Сергей Обухов заострили внимание на проблемах с безопасностью, возникших после замены Telegram на государственный мессенджер Max. Согласно документу, в приграничных и прифронтовых субъектах РФ (включая Краснодарский край, Крым, Севастополь, Белгородскую, Курскую, Брянскую, Ростовскую, Воронежскую, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР) ухудшилось качество связи. Более того, переход на новую платформу спровоцировал критические сбои в доставке push-уведомлений при объявлении ракетной опасности, что ставит под угрозу надежность системы экстренного оповещения населения.

Парламентарии указывают, что в условиях дефицита государственного бюджета десятки миллиардов рублей, которые тратятся на техническое обеспечение блокировок, целесообразнее было бы направить на непосредственное укрепление безопасности и обороноспособности страны.

Как рассказал RTVI депутат Сергей Обухов, изначально планировалось направить протокольное поручение через профильный комитет Госдумы, однако фракция «Единая Россия» заблокировала эту инициативу. В связи с этим коммунисты воспользовались правом коллективного депутатского запроса, ответ на который Минцифры обязано предоставить в течение месяца.

Депутаты отмечают, что намерены детально изучить финансовую сторону вопроса. Обухов говорит, что блокировка мессенджеров продолжается уже полгода, и общество вправе знать, сколько бюджетных средств было потрачено на эти цели и сколько рядовые граждане переплатили сторонним организациям за инструменты обхода ограничений.

«Сначала запрашиваем первичную информацию, если нет, то будем обращаться в Счетную палату», — рассказал Обухов.