На Кубани наградили лучших сотрудников Госавтоинспекции

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел торжественный прием, посвященный 90-летию со дня образования Государственной автомобильной инспекции. Глава региона лично наградил лучших сотрудников и ветеранов кубанского ведомства за их вклад в обеспечение дорожной безопасности.

В мероприятии также приняли участие начальник ГУ МВД России по Краснодарскому краю Олег Агарков и председатель Законодательного Собрания региона Юрий Бурлачко.

Обращаясь к личному составу, Вениамин Кондратьев отметил, что дорожная полиция Кубани работает в условиях уникальных для страны нагрузок. Краснодарский край обладает огромной транспортной сетью протяженностью более 43 тысяч километров. По количеству зарегистрированного транспорта регион занимает третье место в России — здесь числится свыше 3 миллионов автомобилей.

«К тому же наши дороги принимают большое количество транзитного транспорта. Каждый год мы встречаем на курортах около 18 миллионов гостей и до 75% из них приезжают на автомобилях», – прокомментировал Кондратьев.

Он также отметил, что летом интенсивность движения возрастает в несколько раз, из-за чего сотрудникам Госавтоинспекции приходится сталкиваться с гигантской нагрузкой. Однако в любую погоду и в любое время суток госавтоинспекторы остаются на посту, помогая спасать человеческие жизни и обеспечивая порядок.

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