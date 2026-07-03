Кубань и Пакистан планируют развивать совместные проекты в сфере АПК и логистики

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краснодарский край с официальным рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан в России Тирмизи Файсал Ниаз. В рамках поездки иностранный дипломат провел встречу с вице-губернатором Кубани Александром Руппелем, на которой стороны детально обсудили ключевые направления и перспективы двустороннего сотрудничества.

В качестве главных точек соприкосновения представители сторон выделили агропромышленный комплекс, логистическую сферу, легкую и тяжелую промышленность. Пакистан традиционно славится развитым текстильным производством и сельским хозяйством, в то время как Краснодарский край готов предложить партнерам передовые технологии в сфере АПК, мощный промышленный потенциал и развитую транспортную инфраструктуру.

«Развитие прямого диалога между деловыми кругами, проведение совместных бизнес-миссий и укрепление межрегиональных связей позволят в перспективе выйти на кратное увеличение товарооборота и сформировать устойчивые долгосрочные партнерские отношения», – отметил Александр Руппель.