На российских АЗС может появиться обязательная маркировка качества топлива

Депутаты Госдумы попросят Минэнерго информировать о классе топлива на АЗС Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Государственной думы от фракции КПРФ готовят обращение в Министерство энергетики РФ с требованием ввести на всех автозаправочных станциях страны обязательное и максимально понятное информирование водителей об экологическом классе продаваемого топлива. Об этом сообщил сенатор Айрат Гибатдинов.

Поводом для инициативы стало недавнее решение правительства, которое до конца текущего года разрешило ряду отечественных нефтеперерабатывающих заводов выпускать в оборот бензин и дизельное топливо устаревшего экологического стандарта «Евро-3». Главное отличие такого горючего от современного стандарта «Евро-5» заключается в значительно более высоком содержании серы: до 150 мг/кг в бензине «Евро-3» против всего 10 мг/кг в «Евро-5». Для дизельного топлива этого класса лимит по сере допускается на уровне до 350 мг/кг.

Парламентарии отмечают, что в сложившихся условиях на АЗС должна быть обеспечена абсолютная прозрачность, чтобы владельцы автомобилей могли принимать взвешенные решения при заправке.

«Для современных двигателей использование бензина более низкого класса действительно может быть нежелательным, но для части старого автопарка, сельскохозяйственной техники и некоторых видов спецтехники такое топливо может оказаться вполне приемлемым», — пояснил в беседе с RTVI Айрат Гибатдинов.

Сенатор добавил, что само решение временно вернуть на рынок топливо стандарта «Евро-3» является вынужденным, но оправданным шагом. В регионах, где у НПЗ возникают логистические или технические сложности, эта мера поможет оперативно не допустить дефицита горючего и сохранить стабильность поставок. Тем не менее потребитель имеет законное право точно знать, продукт какого качества он приобретает.