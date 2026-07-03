Профессиональные продавцы смогут использовать ИИ-ассистента при работе с объявлениями Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продавцы на онлайн-площадках регулярно анализируют показатели объявлений, эффективность карточек товаров и результаты продвижения. Им важно понимать, почему конкретное объявление не показывают в поиске, что в карточке товара отталкивает покупателя и стоит ли тратить бюджет на продвижение.

По словам управляющего директора по искусственному интеллекту Авито Андрея Рыбинцева, продавцу на площадке приходится быть одновременно маркетологом, аналитиком и копирайтером, и в одиночку держать все это под контролем тяжело.

- ИИ-ассистент берет эту рутину на себя. Один из примеров: описание каждого второго объявления, сгенерированного с помощью Ави Pro, не требует доработок и продавцы используют его без правок. Так мы видим ценность ассистента, довольны результатами тестов и готовы масштабировать ассистента дальше, – отмечает Андрей Рыбинцев.

В настоящее время возможность использовать при глубоком анализе воронки продаж ИИ-ассистента получили порядка полумиллиона профессиональных продавцов. По сообщению технологической платформы, в планах развивать функциональность Ави Pro и Ави — ассистента для частных покупателей, а в 2026 году на развитие ИИ-ассистентов предполагается направить около 1 млрд рублей.