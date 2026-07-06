Оценить условия подработки станет возможным до начала смены Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

При выборе временной подработки люди все чаще обращают внимание не только на размер оплаты и график, но и на условия работы на конкретном месте. В ответ на этот запрос целесообразно внедрение инструментов, позволяющих заранее ознакомиться с информацией о месте выполнения смены и отзывами других исполнителей. Дополнительные сведения позволят внимательнее изучить место подработки и только после этого принимать решение.

По сообщению «Авито Подработки» профили и рейтинги торговых точек, доступные пока что в тестовом режиме, помогут исполнителям оценить организацию работы, соответствие фактических задач описанию, качество инструктажа перед сменой, взаимодействие с коллективом и бытовые условия. При этом максимальная оценка составит пять баллов. Отзывы публикуются анонимно и доступны только после завершения смены.

При расчете рейтинга учитываются оценки, оставленные за последние 90 дней, при этом более новые отзывы будут иметь больший вес.

По словам директора по продукту сервиса временной занятости «Авито Подработка» Тараса Мисковца, рейтинги формируются на основе отзывов исполнителей о конкретных торговых точках и отображаются вместе с информацией об условиях работы в карточках смен.

- При выборе подработки исполнителям важно понимать не только размер вознаграждения и график, но и реальные условия работы на конкретной точке, которых на нашей платформе уже более 4000. Профили и рейтинг торговых точек повышают прозрачность выбора: пользователи получают доступ к актуальным оценкам и подробной информации о площадке, а компании — к регулярной обратной связи, — прокомментировал Тарас Мисковец.