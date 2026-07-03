В Краснодаре хирурги провели редкую операцию девушке с врожденной аномалией

Кубанские хирурги провели редкую операцию Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи клиники Кубанского государственного медицинского университета успешно провели уникальную высокотехнологичную операцию, вернув молодой пациентке надежду на полноценное и счастливое будущее.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края, девушка обратилась к специалистам с редкой врожденной патологией развития репродуктивной системы – синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера. Эта генетическая аномалия встречается примерно у одной из 4,5 тысяч женщин. Столкновение с таким диагнозом всегда становится для пациентки тяжелым психологическим испытанием и вызовом для ее женского здоровья.

Для решения сложной проблемы хирурги клиники КубГМУ провели высокотехнологичную пластическую операцию – кольпопоэз. Данное плановое вмешательство позволяет восстановить естественную анатомию пациентки, используя ее собственные ткани.

«Операцию проводила бригада врачей под руководством акушера-гинеколога высшей категории Людмилы Мирошниченко», – рассказали в ведомстве.

Благодаря мастерству хирургов вмешательство прошло успешно, и уже на седьмые сутки пациентку выписали домой. По прогнозам врачей, после завершения курса реабилитации девушка сможет вести полноценную и качественную жизнь.

Подобные реконструктивные операции относятся к категории редких. В России их способны выполнять лишь единичные специализированные медицинские центры, обладающие необходимым оборудованием и штатом хирургов высокого класса.