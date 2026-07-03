Кубань вошла в топ-3 регионов России по популярности кикшеринга

Краснодарский край удерживает статус одного из ключевых драйверов спроса на аренду электросамокатов в стране. Согласно исследованию аналитиков сервиса Whoosh, регион вошел в тройку лидеров РФ по числу пользователей городских микромобильных сервисов.

Кубань делит лидерство с крупнейшими мегаполисами, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Важной особенностью региона является устойчивый спрос: в отличие от большинства субъектов РФ, где рынок сильно зависит от сезона, на Кубани сервис востребован в течение всего года.

Портрет пользователя: основную часть аудитории составляют мужчины (около 70%), однако доля женщин постепенно растет, особенно в старших возрастных группах. Ядро пользователей — люди в возрасте 35–44 лет (40%), на втором месте находятся категории 25–34 лет (32%). Молодежь от 18 до 24 лет составляет лишь 13% от общего числа клиентов.

Аналитики подчеркивают: Краснодарский край остается стратегически важным регионом для развития индустрии, где аренда средств индивидуальной мобильности (СИМ) становится полноценной частью повседневного городского транспорта.