В Адыгее строительство фундамента нанесло ущерб почве на 130 тысяч

Предприятие оштрафовано за порчу сельхозземель Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Майкопского района провела проверку соблюдения законодательства об охране земель. В ходе разбирательства выяснилось, что местное предприятие при строительстве ленточного фундамента на участке сельхозназначения фактически перекрыло доступ к плодородному слою почвы.

В результате экологический ущерб оценивается более чем в 130 тысяч рублей. По итогам проверки виновное лицо уже привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 50 тысяч рублей. Кроме того, по иску прокуратуры суд постановил взыскать с нарушителя полную сумму причиненного вреда окружающей среде.

Ранее стало известно, что после гибели хозяйки в Адыгее животных перевезли в Краснодар. Правоохранительные органы изъяли из частного нелегального зоопарка более 60 лемуров, кенгуру, обезьян, попугаев и других представителей экзотической фауны.