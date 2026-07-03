Более 1600 человек задействованы в ликвидации последствий непогоды в Сочи

Городские службы Сочи готовятся к сильным ливням Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

К побережью Сочи приближается мощный холодный фронт, который может принести интенсивные ливни. На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям специалисты детально проанализировали готовность служб к возможным последствиям непогоды.

Сейчас главная задача — минимизировать риски и не допустить возникновения внештатных ситуаций. В разгар летнего сезона критически важно обеспечить безопасность жителей и туристов: на пляжах, в кемпингах и на туристических маршрутах. Особое внимание уделяется объектам детского отдыха.

Чтобы избежать перебоев в работе коммунальных служб и сохранить пропускную способность дорог, все городские структуры заблаговременно переведены в усиленный режим. К немедленному реагированию привлечены более 1600 человек и 500 единиц техники.

Мониторинг ситуации идет не только с помощью автоматических датчиков уровня воды в реках, но и через дополнительные визуальные посты. Город разделен на секторы, за каждым из которых закреплены ответственные лица. Все предприятия города уже получили прогнозы и рекомендации по мерам предосторожности. Ожидается, что погода стабилизируется к понедельнику.