На Кубани выделили 500 целевых мест для подготовки медиков

В Краснодарском крае решают проблему нехватки врачей Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодарском крае на 2026 год предусмотрено 500 целевых квот для обучения будущих медицинских работников. Решение было принято в ходе совещания с заместителями глав муниципалитетов под руководством вице-губернатора Елены Воробьевой.

По словам представителя региональной администрации, кадровое обеспечение здравоохранения остается приоритетной задачей. Это особенно критично в летний туристический сезон, когда нагрузка на медицинскую систему кратно возрастает.

«Комплектование медучреждений специалистами должно быть системным процессом на уровне муниципалитетов. Мы видим, что районы активно внедряют меры поддержки, и эту работу необходимо продолжать», — отметила Елена Воробьева.

Сегодня в системе здравоохранения края работают около 20 тысяч врачей и 36 тысяч фельдшеров и медсестер. Новые квоты позволят привлечь кадры именно в те районы, где потребность в них наиболее острая.

Помимо кадрового вопроса, на совещании обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Уже в середине июля в регионе стартует проверка готовности школ: для этого в муниципалитетах сформированы межведомственные комиссии и утверждены графики приемки объектов.

Также участники встречи затронули тему организации летнего досуга. Елена Воробьева сообщила, что в мероприятиях домов культуры в этом году приняли участие более 190 тысяч школьников. При этом вице-губернатор подчеркнула: ключевое внимание должно быть уделено безопасности и качеству детского отдыха.