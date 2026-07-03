Подать документы в новую школу «Поколение» в Краснодаре можно до 7 июля

800 учеников начнут обучение в новой школе Краснодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Власти Краснодарского края приняли решение продлить прием документов в новую школу «Поколение». Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Елена Воробьева. Ранее, комиссия планировала закончить работу 4 июля.

«По результатам краевого родительского собрания сроки подачи документов для участия в индивидуальном отборе продлены до 18:00 7 июля 2026 года», – уточнила она.

Подать документы можно онлайн на информационно-образовательном портале школы «Поколение», лично в региональном центре «Призма», либо же заказным письмом с уведомлением.

Инновационная школа откроет свои двери уже 1 сентября. В первый учебный год в школу примут 800 ребят из 5–8-х и 10-х классов, прошедших индивидуальный отбор. В перспективе число учеников вырастет до 1100 человек, при этом для 600 из них будет организовано круглосуточное пребывание.

В образовательном учреждении сделают упор на подготовку будущих ученых по точным и гуманитарным наукам. Детям предстоит углубленно изучать математику, физику, химию, историю, литературу и другие предметы.

Школа-интернат «Поколение» станет уникальным образовательным проектом такого уровня в регионе. В ее строительство из бюджета региона было выделено около 6,4 млрд рублей. Обучение для школьников, прошедших конкурсный отбор, будет бесплатным.