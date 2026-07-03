Эксперт Сафронов объяснил, что делать, если холодильник перестал морозить

Эксперт рассказал, как правильно разморозить холодильник и избежать наледи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Инженер-радиоэлектронщик Вячеслав Сафронов в интервью телеканалу «Краснодар» рассказал, почему техника перестает охлаждать и какие шаги стоит предпринять в первую очередь. В ряде случаев неисправность можно устранить самостоятельно, но промедление порой оборачивается дорогостоящим ремонтом.

По словам специалиста, прежде всего не стоит паниковать и сразу вызывать мастера. Необходимо проверить самые простые факторы, которые нередко становятся причиной сбоев.

«Сначала убедитесь, что прибор подключен к сети и в розетке есть напряжение. Также проверьте настройки температуры и плотность закрытия дверцы. Часто проблема кроется в изношенном уплотнителе: через неплотные стыки внутрь постоянно поступает теплый воздух», — пояснил Вячеслав Сафронов.

Эксперт отметил, что ухудшение режима охлаждения может быть следствием неправильной эксплуатации. Например, если холодильник стоит вплотную к стене или рядом с плитой, компрессор работает с повышенной нагрузкой. Для стабильной работы прибору необходима хорошая вентиляция. Нельзя перекрывать вентиляционные отверстия или устанавливать технику вплотную к стенам и источникам тепла. Это снижает эффективность охлаждения и сокращает срок службы устройства.

Если внутри образовался толстый слой льда, причиной может быть несвоевременная разморозка. В моделях без системы No Frost наледь блокирует циркуляцию холодного воздуха. В такой ситуации холодильник нужно полностью отключить и дать ему разморозиться.

Специалист также посоветовал при первых признаках поломки оперативно переложить скоропортящиеся продукты в исправный холодильник или использовать термосумку, чтобы избежать их порчи.